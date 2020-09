Hong Kong: coronavirus, 1,03 milioni di test nello screening di massa, 18 risultati positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del programma di test di massa per la Covid-19 a Hong Kong sono stati raccolti campioni da oltre 1,3 milioni di persone, sono stati testati 1,03 milioni di campioni di cui 18 sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha dichiarato la segretaria per l'Alimentazione e la salute del governo, Sophia Chan, secondo cui la situazione a Hong Kong si è stabilizzata, ma che a causa di alcuni casi senza origine nota registrati nel conteggio non è stato possibile allentare le misure anti epidemia. Chan ha affermato che, poiché la situazione globale del Covid-19 è piuttosto grave, il numero di casi confermati potrebbe non scendere a zero così rapidamente e potrebbero esserci casi sporadici per un po' di tempo. La ministra ha inoltre sottolineato che se un numero elevato di persone vengono testate con lo screening di massa, ciò aiuta le autorità a localizzare i pazienti asintomatici. Il governo ha deciso di estendere il suo programma di screening di massa per la Covid-19 fino all'11 settembre. (segue) (Cip)