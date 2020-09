Usa-Cina: Washington prepara blocco importazioni cotone e pomodori dallo Xinjiang per abuso del lavoro forzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina nega il maltrattamento degli uiguri e afferma che i campi sono centri di formazione professionale necessari per combattere l'estremismo. Secondo la commissaria esecutiva del Cbp, Brenda Smith, i divieti di importazione effettivi si applicherebbero a tutte le catene di approvvigionamento che coinvolgono cotone, inclusi filati di cotone, tessuti e abbigliamento, nonché pomodori, concentrato di pomodoro e altri prodotti esportati dalla regione. "Abbiamo prove ragionevoli ma non conclusive che vi sia il rischio di lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento legate ai tessuti di cotone e ai pomodori che escono dallo Xinjiang. Continueremo a svolgere le nostre indagini per colmare queste lacune", ha detto Smith in un'intervista. La legge degli Stati Uniti impone all'agenzia di trattenere le spedizioni in caso di accusa di lavoro forzato, ad esempio da parte di organizzazioni non governative, ha affermato. I divieti potrebbero avere effetti di vasta portata per i rivenditori e i produttori di abbigliamento statunitensi, nonché per i produttori di alimenti. La Cina produce circa il 20 per cento del cotone mondiale e la maggior parte proviene dallo Xinjiang. La Cina è anche il più grande importatore mondiale di cotone, anche dagli Stati Uniti. (Nys)