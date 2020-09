Ue: Conte, mai avuto screzi con Zingaretti, su Mes valuteremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho mai avuto uno screzio con Zingaretti, ci sentiamo spesso. La sua posizione sul Mes la conosco. C'è un dibattito in corso..." Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa dell'unità del Partito democratico in corso a Modena. "La mia posizione è molto laica: stiamo elaborando i progetti del Recovery plan italiano. Vediamo cosa serve alle sanità e poi valutiamo i flussi di cassa e decidiamo. Io e il ministro Gualtieri oggi noni ci sentiamo di dire che serva", ha aggiunto. (Rin)