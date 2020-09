© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il prossimo autunno "dobbiamo parlarci chiaro: c'è incertezza perchè nessuno ha mai vissuto una situazione del genere". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa dell'unità del Partito democratico in corso a Modena. Ma in Italia quanto fatto "ci ha consentito di preservare un tessuto produttivo e sociale", ha aggiunto.(Rin)