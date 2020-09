© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa dell'unità del Partito democratico in corso a Modena, ha chiarito che "stiamo lavorando per presentare il piano completo" per il Recovery fund italiano "entro il 15 ottobre. Vogliamo sia un piano nazionale robusto e vigoroso" anche perché "non siamo qui per accontentare qualche lobby ma tutti i cittadini". (Rin)