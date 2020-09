Venezuela: elezioni parlamentari, ex candidato presidenziale presenta alleanza partiti di opposizione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invito lanciato per la prima volta la settimana scorsa da Capriles aveva causato un ampio dibattito nel fronte oppositore, fuori e dentro il paese. L'ex aspirante presidente è tornato a specificare che la priorità rimane la "vita, la salute, il benessere, la sicurezza dei venezuelani", denunciando condizioni di vita al minimo, in uno scenario aggravato dall'emergenza del nuovo coronavirus. Guaidò ha da parte sua confermato in modo chiaro l'intenzione di non voler partecipare a elezioni. In questo momento il voto del 6 dicembre "è delegittimato dalla comunità internazionale", ha sottolineato Guaidò ricordando che le condizioni per rendere le elezioni "libere e trasparenti" sono la rimozione di ogni ostacolo alla candidatura, la fine dei commissariamenti dei partiti politici di opposizione, un cronoprogramma affidabile, ed autorità elettorali indipendenti. "Queste condizioni sono il punto di accordo, sono quelle che ci hanno permesso nel 2015 di ottenere la maggioranza in parlamento con una unità perfetta e se si dovessero ottenere Maduro perderebbe", ha sottolineato. Quella di aderire ad elezioni "fraudolente" non è un'alternativa possibile alla soluzione della crisi, ha insistito Guaidò. (segue) (Brb)