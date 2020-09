Venezuela: elezioni parlamentari, ex candidato presidenziale presenta alleanza partiti di opposizione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appello di Capriles non ha sin qui strappato adesioni significative, ma messo in luce una spaccatura al fronte delle opposizioni. Un eterogeneo fronte di forze dissidenti dalla strategia di Guaidò ha dato vita a "Venezuela Unita", coalizione formalmente antigovernativa che si presenterà alle urne: all'alleanza, che allo scadere dei termini ha formalizzato la sua candidatura, appartengono i partiti minoritari che da tempo hanno aderito al Tavolo nazionale del dialogo, propiziato dal presidente Maduro, oltre a rappresentanti di organizzazioni sindacali, rappresentanti di categorie professionali e di comunità locali. In "Venezuela Unita" confluiscono anche dissidenti di partiti storici come Copei (Comitato di organizzazione politica elettorale indipendente) e Ad (Azione democratica). In lizza c'è anche Un nuovo tempo (Unt) e Volontà popolare (Vp) alcuni dei partiti commissariati da una recente decisione con cui la Corte suprema (Tribunal supremo de Justicia, Tsj) ha dato alle nuove dirigenze la disponibilità dei simboli politici. Più delicato il caso di Prima la giustizia (Primero justicia, Pj), la cui guida era stata sottratta mesi fa a Julio Borges, il "ministro degli Esteri" del governo ad interim di Guaidò, per consegnarla a José Brito (esponente uscito nel 2019) e allo stesso Parra. (segue) (Brb)