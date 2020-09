Usa: generale difende Pentagono da Trump, usiamo le truppe come ultima risorsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più importante generale dell'esercito statunitense ha difeso il Pentagono dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato gli alti funzionari di scatenare guerre per mantenere "felici" gli appaltatori della difesa. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Gen. James McConville, ha spiegato che lui e altri considerano la decisione di inviare truppe in combattimento "molto, molto seriamente". McConville ha rifiutato di commentare specificamente le osservazioni di Trump ai giornalisti, ma ha difeso gli alti ufficiali del Pentagono dall'accusa di essere in debito con i produttori di armi. "Posso assicurare alla gente che i leader più esperti consiglierebbero l'uso delle truppe solo quando è richiesto nella sicurezza nazionale, o come ultima risorsa", ha detto McConville. Il generale ha riconosciuto il conflitto politico in corso in un momento particolare, ma ha osservato che l'esercito deve rimanere una "organizzazione apolitica", in particolare con le elezioni dietro l'angolo. I commenti del generale segnano la prima risposta pubblica del Pentagono alle osservazioni di Trump durante la combattiva conferenza stampa della Casa Bianca di ieri, in cui ha detto che "le persone al vertice del Pentagono" probabilmente non sono "innamorate di me" perché "non vogliono fare altro che combattere le guerre, in modo che tutte quelle meravigliose compagnie che fabbricano bombe e aerei restino felici".(Nys)