Usa: Trump, spenderei di tasca mia per la campagna elettorale

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, di fronte alla possibilità di una campagna elettorale a corto di soldi, ha detto che avrebbe speso "tutto il necessario" del suo denaro per finanziarsi in vista delle presidenziali del 2020, se fosse stato necessario. Lo riporta il "New York Times". Il capo della Casa Bianca, che resta indietro nei sondaggi di opinione rispetto al suo rivale, il democratico segue Biden, a poco più di due mesi dalle elezioni del 3 novembre, ha detto ai giornalisti prima di partire per un viaggio in Florida che la sua campagna aveva già speso il doppio o il triplo di quanto aveva nel 2016, ma che avrebbe speso di tasca sua se necessario. "Se dovessi farlo, lo farei", ha detto Trump. Il "Nyt" ha riferito che il vantaggio in termini di capacità finanziaria iniziale di Trump sull'ex vicepresidente Biden all'inizio di quest'anno è svanito, e che degli 1,1 miliardi di dollari che la sua campagna e il partito hanno raccolto dall'inizio del 2019 a luglio, più di 800 milioni di dollari sono già stati spesi. (Nys)