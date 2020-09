Bosnia-Israele: esponente serbo bosniaco Dodik, sì a nostra ambasciata a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, ha annunciato che richiederà all'ufficio della presidenza il trasferimento dell'ambasciata della Bosnia-Erzegovina in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Secondo quanto riporta il sito "Klix", l'annuncio è stato fatto nel corso della seduta odierna del parlamento della Repubblica Srpska, l'entità serba del paese. Dodik ha precisato che la richiesta sarà inviata entro la giornata di oggi. La richiesta, fanno notare i media locali, non risponde a nessun punto nell'ordine del giorno della politica nazionale ma segue all'accordo stretto fra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e l'amministrazione statunitense su uno spostamento dell'ambasciata serba a Gerusalemme. "Invierò la richiesta alla presidenza (bosniaca) perché evidentemente è un punto di grande interesse per gli Stati Uniti. Pensate, come unica richiesta (da parte di Washington) sulla questione (dei rapporti) Belgrado-Pristina vi è l'ambasciata (serba) a Gerusalemme. E perché dunque non dovremmo farlo anche noi? Quindi lo proporrò e già oggi spedirò la proposta. Si tratta di una buona opportunità perché sta arrivando anche il diplomatico Usa Matthew Palmer, penso che sia una buona occasione per dirglielo", ha detto Dodik in riferimento all'accordo sulle relazioni economiche raggiunto fra Belgrado e Pristina lo scorso 4 settembre a Washington in un incontro tenuto alla Casa Bianca. (segue) (Seb)