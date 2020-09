Usa: sondaggio, testa a testa tra Biden e Trump in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È test a testa in Florida tra il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente in carica Donald Trump a poco più di due mesi dalle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo rivela un sondaggio condotto da "Nbc News/Marist". Secondo le rilevazioni, il sostegno tra i due contendenti è equamente diviso, al 48 per cento ciascuno, tra gli elettori registrati dello Stato. Un altro sondaggio in Florida, condotto dall'Università di Quinnipiac e pubblicato questo mese, ha trovato risultati simili, con il supporto di Biden al 48 per cento rispetto al 45 per cento per Trump, all'interno del margine di errore. Il sondaggio ha rilevato anche che gli elettori si atterranno alle loro scelte, con l'82 per cento dei probabili elettori che affermano che sosterranno con forza chiunque sia il loro attuale candidato. Solo il 2 per cento ha detto che potrebbe votare in modo diverso il giorno delle elezioni. Il sondaggio è stato condotto dal 31 agosto al 5 settembre. (Nys)