Roma: Conte, serve statuto normativo, progetto per Capitale in Recovery plan

- "Secondo me le forze politiche che sostengono la maggioranza debbono pensare ad uno statuto normativo per la capitale. Non la possiamo trattare come qualsiasi altra città". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa dell'unità del Partito democratico in corso a Modena. "Dobbiamo mettere la città nella condizione di migliorare le proprie performance e annuncio che nel Recovery plan ci sarà un progetto significativo anche per Roma", ha aggiunto. (Rin)