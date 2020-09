Venezuela: elezioni parlamentari, ex candidato presidenziale presenta alleanza partiti di opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex candidato presidenziale venezuelano Javier Bertucci ha presentato oggi in conferenza stampa la piattaforma Alianza Democratica, composta da cinque partiti di opposizione che correranno uniti alle elezioni parlamentari in programma il 6 dicembre. L’alleanza è formata dai partiti Accion Democratica, Copei, El Cambio, Cambiemos e Avanzada Progresista. “È meglio lottare con i voti e non con l’astensione”, ha detto Bertucci. “Questa alleanza non è stata creata solo per le parlamentari, ma vuole anche dare al paese opzioni per uscire da questo terribile conflitto”. I vertici dei partiti Copei e Accion Democratica sono stati designati di recente da una controversa decisone della Corte suprema (Tribunal supremo de Justicia, Tsj) del Venezuela. Bertucci ha quindi lanciato un appello all'oppositore Henrique Capriles Radonski, chiedendogli di unirsi al progetto. Nei giorni scorsi il due volte candidato presidenziale ha avanzato l'ipotesi di una sua partecipazione alle elezioni parlamentari a determinate condizioni. (segue) (Brb)