© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. E quanto si apprende dal Quirinale. (Rin)