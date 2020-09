Coronavirus: Usa, AstraZeneca sospende i test sul vaccino per una "malattia inspiegabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei principali studi clinici sul vaccino contro il coronavirus, condotto dal colosso farmaceutico AstraZeneca, è stato sospeso. Il motivo è che si vuole indagare su una "malattia potenzialmente inspiegabile" in uno dei partecipanti, ha detto la società in una nota. Lo riporta il sito "The Hill". L'annuncio potrebbe portare a una battuta d'arresto preoccupante per uno studio clinico di alto profilo sul vaccino contro il coronavirus, e non è chiaro quanto sarà di ostacolo allo sviluppo dello stesso. "Si tratta di un'azione di routine che deve avvenire ogni volta che si verifica una malattia potenzialmente inspiegabile in uno degli studi", spiega la società. La dichiarazione dice che è possibile che la malattia in uno dei partecipanti alla sperimentazione non sia causata dal vaccino. "Nelle grandi sperimentazioni le malattie si manifestano per caso, ma devono essere esaminate in modo indipendente per fare verifiche con attenzione", ha detto AstraZeneca. "Stiamo lavorando per accelerare la revisione del singolo evento per ridurre al minimo qualsiasi potenziale impatto sui tempi di sperimentazione". AstraZeneca è una delle tre aziende che hanno in corso negli Stati Uniti esperimenti con il vaccino coronavirus nella Fase 3. Gli altri due studi in corso per potenziali vaccini sono di Pfizer e Moderna. Questa è la prima volta che uno di questi tre studi viene sospeso per un'indagine relativa alla sicurezza.(Nys)