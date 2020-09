Serbia-Kosovo: Borrell, dialogo non facile, ma volontà di trovare terreno comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha sottolineato che "il dialogo non è sempre facile" e per questo si è detto "felice" di vedere l'impegno espresso dalle due parti nella dichiarazione congiunta, dove hanno ribadito "di dare grande importanza all'integrazione europea: danno a questo la massima priorità e continueremo a lavorare nel dialogo facilitato dall'Ue", ha continuato. L'Alto rappresentante ha spiegato che le parti si sono impegnate a raddoppiare gli sforzi per assicurare ulteriore allineamento all'Ue, in base ai loro rispettivi obblighi. "Naturalmente, le loro posizioni differiscono, ma sono ancora una volta venuti qui per trovare un terreno comune e per lavorare verso un accordo globale di normalizzazione delle loro relazioni, affrontando ogni tema in sospeso. Oggi parleremo di altri due temi molto importanti, gli accordi per le comunità non maggioritarie e la liquidazione dei crediti e della proprietà finanziarie reciproche. Questi temi sono molto sensibili e importanti per le future relazioni e per la vita quotidiana dei due popoli", ha aggiunto. (segue) (Beb)