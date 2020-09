Balcani: Stoltenberg incontra premier Kosovo, dialogo con Serbia unica via per soluzione duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo è l'unico modo per raggiungere una soluzione politica duratura nei Balcani occidentali. E' quanto emerso dall'incontro, oggi, al quartier generale della Nato a Bruxelles, tra il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e il premier del Kosovo, Avdullah Hoti. Lo si apprende dall'Alleanza che ha spiegato che l'incontro, il primo tra Stoltenberg e Hoti, si è incentrato su un colloquio sugli attuali sviluppi nei Balcani occidentali. Stoltenberg ha accolto con favore l'ultimo ciclo di colloqui facilitati dall'Unione europea tra Belgrado e Pristina che si è svolto lunedì a Bruxelles, sottolineando che il dialogo è l'unico modo per raggiungere una soluzione politica duratura nei Balcani occidentali. Stoltenberg e Hoti hanno anche discusso l'accordo raggiunto a Washington per normalizzare le relazioni economiche tra Belgrado e Pristina. (segue) (Beb)