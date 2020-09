© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha agito seguendo "una linea diversa dalle crisi precedenti". Lo ha precisato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in audizione presso la commissione Bilancio del Senato sulle misure del decreto Agosto. "E' stata messa in campo una risposta anticiclica senza precedenti", per "sostenere famiglie e imprese", ha aggiunto. (Rin)