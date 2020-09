© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa dell'unità del Partito democratico, in corso a Modena, ha chiarito che "si vuole creare una rivalità fra me e Draghi, una rivalità che non esiste. Ho sempre detto quel che penso: è una persona di valore di cui ho grande considerazione".(Rin)