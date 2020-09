Argentina: ministro esteri Solà, Stati Uniti interessati al Bid per contrastare influenza della Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di un rinvio delle elezioni era arrivata da diversi governi della regione, tra cui Cile, Messico, Argentina e la stessa Costa Rica. "Siamo d'accordo con gli altri paesi latinoamericani nel chiedere un rinvio della riunione prevista per il 12 e 13 settembre", aveva affermato il ministro degli Esteri argentino Felipe Solà nel corso di un'intervista. "Si tratta di un rinvio necessario perché non è possibile che una questione per noi vitale come la presidenza del Bid si decida in una riunione virtuale", aggiungeva. Su una linea analoga si era espressa anche l'Unione europea, pure azionista del Bid: in una lettera inviata a inizio agosto ai paesi che apportano fondi alla Bid, l'Alto rappresentante per la politica Estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, aveva espresso la necessità di "una profonda riflessione" sulla candidatura di Clarone sottolineando inoltre la vicinanza delle elezioni presidenziale negli Stati Uniti. (Bua)