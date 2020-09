Usa: i dipendenti di American Airlines potranno indossare spilla di Black Lives Matter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- American Airlines permetterà ai suoi dipendenti di indossare le spille di Black Lives Matter mentre lavorano. Lo ha confermato la portavoce della compagnia aerea, Sarah Jantz, oggi al sito di approfondimento politico "The Hill". Diversi dipendenti afroamericani di American Airlines avevano chiesto se potevano indossare spille di Black Lives Matter dopo aver visto i lavoratori di altre compagnie aeree che le indossano. "Fondamentalmente, crediamo che la Black Lives Matter sia un'espressione di uguaglianza, non una dichiarazione politica", ha aggiunto Jantz. "Non significa che le altre vite non contino, piuttosto che nella nostra società le vite degli afroamericani dovrebbero contare ed essere valutate come le altre". (Nys)