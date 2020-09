Usa: Apple rincara la dose contro Epic Games, non è Robin Hood

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple lancia nuove accuse ad Epic Games, la casa di videogiochi che ha creato il popolare videogioco Fortnite, chiedendo la restituzione dei fondi che secondo il gigante informatico sarebbero stati indebitamente percepiti aggirando le regole dell'Apple Store. "Anche se si dipinge come un versione moderna di impresa Robin Hood, in realtà (Epic) è semplicemente una azienda multimiliardaria che non vuole pagare nulla per gli enormi benefici che derivano dall'Apple Store", ha affermato la casa dell'iPhone, in un documento depositato presso un tribunale della California. Lo scontro nasce questa estate, quando Epic ha rilasciato un aggiornamento del suo sparatutto multiplayer che consentiva di effettuare acquisti scontati diretti, aggirando le commesse dell'Apple Store. Apple ha reagito dopo alcuni giorni estromettendo il blockbuster di Epic dai suoi sistemi, misura contro cui Epic ha fatto ricorso. Da parte sua Epic sostiene che Apple impedisce la concorrenza di mercato e punta a una ingiunzione che la costringa a ripristinare la possibilità di utilizzare il gioco sui dispositivi Apple. (Nys)