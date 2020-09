© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioRoma- La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta +BusXRoma e novità sul trasporto pubblico locale per la periferia est della città (Villaggio Prenestino, Largo Scapoli) – Ore 10- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'evento 'Cuore Anps': Volontariato e solidarietà in tempi di Covid-19 (Cinevillage Arena Parco Talenti, via Ugo Ojetti angolo via Arrigo Cajami) - Ore 18- L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi eventi cittadini Daniele Frongia interviene alla conferenza stampa di presentazione del Golden Gala Pietro Mennea (Sala Tribuna Autorità, Stadio Olimpico) – Ore 12Regione- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa a "Roadshow con le Regioni sul Patto per l'Export". L'evento si svolge a Roma, Camera di Commercio, Piazza di Pietra ore 17.20 (segue) (Rer)