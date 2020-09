Decreto Agosto: Gualtieri, tratto distintivo è selettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale tratto distintivo del decreto Agosto è la "selettività". Lo ha chiarito il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in audizione presso la commissione Bilancio del Senato sulle misure del decreto Agosto. Lo sforzo fiscale che preparerà "il terreno per la fase due di uscita dalla crisi" si concretizzerà con il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, ha aggiunto. "Il governo potrà fornire maggiori dettagli dopo la riunione di domani del Comitato interministeriale per gli Affari europei (Ciae)", ha spiegato. Il ministro ha quindi rinnovato la sua disponibilità e del governo "per un ampio confronto con il Parlamento sui contenuti". (Rin)