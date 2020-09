© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Varie- Le lavoratrici e i lavoratori di Lottomatica saranno in sciopero con presidio dalle 9.30 alle 13.30, sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico in via Molise 2 a Roma – Ore 9.30- La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta +BusXRoma e novità sul trasporto pubblico locale per la periferia est della città. Saranno presenti: l'Amministratore unico di Atac Giovanni Mottura, l'Assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese, il Presidente del Municipio VI Roberto Romanella. Villaggio Prenestino, Largo Scapoli, Roma - ore 10- Cerimonia in occasione della Giornata dei marinai caduti in mare presso l’omonimo monumento a Civitavecchia in sul Lungomare Thaon de Revel alla presenza delle autorità civili e militari e che culminerà con la deposizione di una corona. Seguirà la deposizione in mare di una seconda corona floreale tramite imbarcazioni. Largo dei Tirreni, Civitavecchia – ore 11-Nuove scoperte Archeologiche, l’enigma della vasca monumentale e il contesto produttivo di Malafede. Lo presenta la soprintendenza speciale di Roma Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio – Via Malafede 1, Roma – ore 11.30 (segue) (Rer)