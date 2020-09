Argentina: ministro esteri Solà, Stati Uniti interessati al Bid per contrastare influenza della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione degli Stati Uniti di candidarsi alla presidenza della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) rifletterebbe la loro intenzione di utilizzare questa istituzione per contrastare l'influenza della Cina nella regione. Ad affermarlo è il ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Sola, che ha ribadito oggi in un'intervista con l'emittente radiofonica "El Destape" l'opposizione di Buenos Aires alle ambizioni di Washington di assumere la guida della principale istituzione multilaterale di finanziamento nella regione. "Il presidente del Bid storicamente è sempre stato latinoamericano", ha affermato Solà, sottolineando che "le economie dei paesi dell'America Latina sono state particolarmente colpite dagli effetti della pandemia e avranno specialmente bisogno del Bid". "Ci aspettiamo un ruolo il più ampio e cooperativo possibile" ha aggiunto il ministro argentino che si è quindi fatto eco di rumors che circolano a livello diplomatico. "Si dice che il Bid verrà usato dagli Stati Uniti per dare battaglia all'influenza cinese in America Latina e quella non è la sua funzione", ha detto. (segue) (Bua)