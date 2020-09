Argentina: ministro esteri Solà, Stati Uniti interessati al Bid per contrastare influenza della Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni per la presidenza del Bid si terranno il 12 settembre in modalità virtuale e 'Argentina presenta la candidatura dell'attuale sottosegretario per gli Affari strategici del governo di Alberto Fernandez ed ex ministro della Giustizia, Gustavo Beliz. Il rappresentante di Buenos Aires sembra avere poche chances tuttavia contro il candidato Usa, il consigliere del presidente Donald Trump, Mauricio Claver-Carone. La settimana scorsa era arrivata la rinuncia alla candidatura da parte della ex presidente della Costa Rica, Laura Chinchilla, una mossa che punta a favorire l'Argentina. Nella lettera di rinuncia Chinchilla ha criticato in primo luogo, la scelta di non voler rimandare il voto oltre la data prefissata del 12 e 13 settembre, pur nel contesto dell'emergenza sanitaria. La decisione secondo l'ex presidente costaricense "ha limitato in maniera sensibile la possibilità di svolgere un dibattito ampio e ponderato". (segue) (Bua)