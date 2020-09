Coronavirus: Gualtieri, da misure governo integrate da Parlamento ruolo importante in contenimento effetti negativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le misure del governo integrate e migliorate dal Parlamento hanno avuto un ruolo importante nel contenimento" degli effetti negativi della pandemia sull'economia. Lo ha chiarito il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in audizione presso la commissione Bilancio del Senato sulle misure del decreto Agosto. "E' stato attuato uno sforzo sempre più mirato per rimettere in moto Italia", ha aggiunto. (Rin)