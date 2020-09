Alitalia: Conte, situazione complessa ma create premesse per nuova società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Alitalia "è una situazione molto complessa" ma "avere un vettore di bandiera è importante. Ha un valore aggiunto notevole, anche perché abbiamo le isole". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa dell'unità del Partito democratico in corso a Modena. Per il presidente "bisogna preservare la possibilità di avare una compagnia italiana forte" e dunque "abbiamo creato le premesse per una nuova Alitalia. Vogliamo farla ripartire preservando l'equilibrio economico-finanziario". (Rin)