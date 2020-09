Venezuela: elezioni parlamentari, ex candidato presidenziale presenta alleanza partiti di opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio sancisce la spaccatura interna all'opposizione venezuelana, tra chi rifiuta di prendere parte alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale (An) e chi invece apre a una partecipazione al voto. Il primo fronte è capeggiato dal presidente dell'An Juan Guaidò, che ieri ha presentato il “Patto unitario per la libertà ed elezioni libere”, insieme ai rappresentanti di 37 partiti politici e di 105 organizzazioni della società civile. Il patto, in sette punti, ribadisce il rifiuto di partecipare alle elezioni parlamentari in programma il 6 dicembre e impegna i firmatari a dedicare i loro sforzi a delegittimare il processo, dentro e fuori il Venezuela. L'intesa prevede anche l’avvio di una campagna nazionale e internazionale per elezioni presidenziali e parlamentari libere; l’organizzazione di una piattaforma unitaria di coordinamento tra le forze democratiche e della società civile organizzata; la predisposizione di un governo di emergenza nazionale per dirigere la transizione e convocare elezioni libere. Nei punti dell'accordo sono previste anche garanzie per gli attori civili e militari che agiscono per ristabilire la democrazia; un rafforzamento della pressione internazionale sul governo di Maduro e l’attivazione dell’articolo 70 della Costituzione per convocare una consulta popolare, con appoggio internazionale, che permetta a tutti i venezuelani, dentro e fuori il paese, di fare sentire la propria voce. (segue) (Brb)