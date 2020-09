Venezuela: elezioni parlamentari, ex candidato presidenziale presenta alleanza partiti di opposizione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indipendentemente dal numero di seggi che si potranno ottenere, l'idea è quella di "porre un freno all'intenzione totalitaria del regime. Occorre impedire che si chiudano tutte le porte" e trascinare "il regime su un territorio che finora speravano di poter attraversare senza un contrappeso" in modo tale da rendere difficile l'esecuzione "dei loro piani. Capriles riconosce il "peso politico" di una strategia avvertita con diffidenza da tutti coloro che non intendono riconoscere a Maduro la credibilità, pur minima, di garantire democraticamente la partecipazione al voto. "Ottenere le condizioni ideali è il nostro obiettivo, ma sappiamo che non è un compito facile. Non lo è stato in nessuna forma di opposizione storica. Né in Cile, né in Spagna, né in Argentina, né in Polonia, né in Cecoslovacchia, né in Sudafrica né in nessuno dei riferimenti storici delle transizioni verso la democrazia. Non saremmo potuti essere l'eccezione e crederlo è ingenuo". (segue) (Brb)