Medio Oriente: Netanyahu, orgoglioso di andare a Washington per accordo con Emirati

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si dice orgoglioso di recarsi a Washington la prossima settimana per la firma dello storico accordo di normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. In un messaggio su Twitter, il capo dell'esecutivo israeliano afferma: "Sono orgoglioso di andare a Washington la prossima settimana, su invito del presidente Donald Trump, e di partecipare alla storica cerimonia della Casa Bianca per stabilire l'accordo di pace tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti". Un alto funzionario dell'amministrazione statunitense, citato dal quotidiano israeliano "Haaretz", ha reso noto che la cerimonia si svolgerà il 15 settembre a Washington. Oltre a Netanyahu sarà presente anche il principe ereditario degli Emirati, Mohammed bin Zayed al Nahyan. (segue) (Res)