Usa: Trump sta per annunciare un divieto di trivellazione al largo della Florida

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrebbe annunciare oggi un divieto decennale di trivellazione petrolifera al largo delle coste della Florida, della Georgia e della Carolina del Sud, secondo quanto riferito a "Politico" da un funzionario dell'amministrazione statunitensi e da alcuni membri del Congresso. La decisione pare abbia sorpreso i dirigenti dell'industria energetica, invertendo i precedenti impegni dell'amministrazione di aprire quelle acque all'esplorazione. L'atteso rovesciamento della decisione rappresenterebbe una vittoria elettorale per gli oppositori delle trivellazioni in uno degli Stati cruciali per la prossima competizione elettorale. La decisione sarebbe inoltre un retro front rispetto alle promesse non solo di Trump ma anche dei suoi predecessori repubblicani come Ronald Reagan e George W. Bush di aprire quella parte di costa del paese alle trivellazioni per rendere gli Stati Uniti più autonomi energeticamente.(Nys)