Coronavirus: Speranza, tre regole compatibili con stragrande maggioranza di attività sociali, Paese resti rigoroso

- Nell'ambito della pandemia, "stiamo gestendo il rischio in questa fase. Riapriamo le scuole", un "fattore decisivo, la circolazione è ormai libera, ma è evidente che occorre proteggere in primis nostri anziani", ma "ciascuno può diventare veicolo di questo virus". Lo ha ribadito il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di "DiMartedì" su La7. "Le tre regole sono compatibili con la stragrande maggioranza delle attività sociali", ha spiegato. "Mi auguro che il Paese anche in autunno abbia ancora il rigore dei mesi difficili", ha concluso Speranza. (Rin)