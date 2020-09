Venezuela: 40 per cento degli elettori disposto a votare in elezioni trasparenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 40 per cento dei venezuelani è disposto a votare alle elezioni parlamentari, in programma il prossimo 6 dicembre, a patto che vengano garantite le condizioni necessarie per un processo elettorale libero e trasparente. È quanto emerge da un sondaggio condotto dalla venezuelana Datanalisis. “Nessun modello è in grado di garantire un processo di osservazione elettorale trasparente in soli tre mesi. C’è bisogno di molto più tempo per dare respiro alle opposizioni e consentire loro di stabilire nuove relazioni”, ha commentato il presidente di Datanalisis, Luis Vicente Leon, parlando al programma televisivo Primera Pagina del canale Globovision. (segue) (Brb)