Spagna: Roldan (Ciudadanos), situazione economica difficile rispetto ad altri paesi europei

- In comparazione con quello che sta avvenendo in altri paesi europei la Spagna "non è in una buona posizione". Lo ha affermato oggi al Congresso la portavoce di Ciudadanos al Senato, Lorena Roldan, evidenziando come il paese "abbia il peggior tasso di disoccupazione giovanile" e sempre più paesi stiano imponendo "restrizioni o divieti ai viaggi". Secondo l'esponente dell'opposizione la pandemia è stata gestita male sin dall'inizio dal governo che avrebbe agito in ritardo. "Mi addolora dovervi dire questo perché dietro queste critiche c'è molta sofferenza delle famiglie", ha aggiunto. Nonostante le divergenze con l'esecutivo, Ciudadanos ha proposto una "tregua politica che deve venire dal governo" per essere in grado di concordare un bilancio generale dello stato di emergenza nazionale. (Spm)