Governo: Misiani (Pd), uso Recovery fund in manovra dipende dai tempi Ue

- "Noi siamo pronti per avviare un'interlocuzione informale con la Commissione europea già da metà ottobre, poi per quanto riguarda l'utilizzabilità delle risorse del Recovery fund nel ciclo di programmazione della legge di Bilancio 2021-2023 molto dipende anche dalla tempistica europea di formalizzazione del programma". Lo ha detto a Skytg24 il viceministro all'Economia Antonio Misiani. "Se non arrivasse entro fine anno - ha spiegato - sarebbe complicato dal punto di vista giuridico inserire in legge di Bilancio risorse che non sono formalizzate a livello europeo, sarà possibile eventualmente farlo successivamente. Noi siamo già nel pieno della costruzione del Piano nazionale per la ripresa, la base programmatica con cui chiederemo la quota assegnabile all'Italia del programma Next Generation Eu. Entro l'autunno avremo un quadro di quello che vogliamo fare con queste risorse e quali progetti vogliamo finanziare con i 209 miliardi italiani. Sull'incrocio con la programmazione della legge di Bilancio è ancora prematuro dare una risposta - ha chiarito -, molto dipende dal quadro giuridico che verrà maturato a livello comunitario". (Rin)