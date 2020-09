Ue: Villarosa (M5s), niente Mes, soprattutto in assenza piano sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riscontro troppe richieste, tra i colleghi di maggioranza, di accedere al Mes per finanziare il piano sanitario. Gli oltre 200 miliardi di euro del Recovery fund rappresentano un successo del presidente Conte e del M5s al governo e siamo già a lavoro per le misure da assumere". Lo afferma in una nota il sottosegretario Alessio Villarosa. "Per quanto concerne il piano sanitario - spiega - non mi risulta siano stati presentati gli interventi da porre in essere, al riguardo aggiungo, ho chiesto personalmente al ministro Speranza il dettaglio del piano sanitario e quali fossero i principali interventi da porre in essere e, ad oggi, non ho ricevuto alcuna risposta. Prima di annunciare di ricorrere al Mes bisognerebbe quindi in primis analizzare la situazione attuale, poi valutare con un accordo di maggioranza gli interventi da assumere e solo successivamente valutare se ricorrere al Mes. Non ha nessuna logica chiedere prima il finanziamento senza avere le idee chiare di cosa finanziare e, soprattutto, senza sapere quale sia la reale esigenza di fabbisogno finanziario". (com)