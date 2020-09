Governo: Misiani (Pd) su Mes, credo sarà inevitabile usarlo per la sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Economia Antonio Misiani ha affermato di condividere "la riflessione fatta oggi dal premier Conte. L'attivazione o meno del Mes sarà dettata dall'analisi del fabbisogno finanziario del nostro Paese. Se la prossima legge di bilancio contemplerà un significativo intervento di rafforzamento del Sistema sanitario nazionale, che riteniamo necessario perché la sanità pubblica va resa resiliente rispetto al rischio di nuove pandemie, allora credo che sarà inevitabile ricorrere al Meccanismo europeo di stabilità per recuperare risorse per finanziare il rafforzamento della sanità". L'esponente di governo lo ha detto a Skytg24. "Spero - ha aggiunto - che prevalga il buonsenso: sarebbe difficilmente comprensibile, ancor meno spiegabile varare un piano di rafforzamento sanitario, escludendo a priori la linea di credito speciale del Mes come meccanismo di approvvigionamento finanziario. La vicenda va spoliticizzata, non deve diventare un braccio di ferro tra pro e contro, bisogna essere pragmatici. Si mettono giù le carte e i numeri, si vede quanto serve, non si butta via niente, si guardano bene le clausole e se, come sembra, la linea di credito speciale non ha condizioni, se non che queste risorse vengano destinate alla sanità, secondo noi - ha concluso Misiani - può essere molto utile per un piano di rafforzamento del sistema sanitario". (Rin)