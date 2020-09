Energia: Algeria, Sonatrach firma contratti con imprese locali per 500 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società algerina di idrocarburi Sonatrach ha firmato oggi numerosi contratti, per un valore complessivo di più di 67 miliardi di dinari (500 milioni di euro), con varie imprese aventi sede in Algeria. Lo annuncia un comunicato di Sonatrach. L’iniziativa, afferma il comunicato, rientra “nel quadro della strategia” dell’impresa “volta a promuovere gli strumenti nazionali di produzione”. In particolare, Sonatrach ha affidato a sei imprese algerine (Engcb, Sarpi, Engtp, Enac, Kanaghaz e Cosider Canalisations) “la costruzione di reti di raccolta e linee di spedizione nell’ambito di un progetto di sviluppo dei giacimenti di gas nel sud-ovest del paese, per una lunghezza totale di più di 700 chilometri”. Secondo il comunicato, i contratti in questione dovrebbero permettere la creazione di quasi tremila posti di lavoro. “La scelta di affidare questo importante progetto a queste imprese è dettata dalla necessità di rispettare i piani”, spiega Sonatrach, che permetteranno di “assicurare una produzione stimata di gas di 11 milioni di metri cubi al giorno per il 2022”. (segue) (Ala)