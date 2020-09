Energia: Algeria, Sonatrach firma contratti con imprese locali per 500 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stesso contesto, Sonatrach ha annunciato di aver firmato con il gruppo Sarpi/Safir un altro contratto relativo allo sviluppo dei giacimenti petroliferi nell’ovest del Touat. Il progetto consentirà di alimentare la raffineria di Adrar con seimila barili al giorno di petrolio greggio entro il 2022. Con Cosider Canalisations, Sonatrach ha inoltre firmato un contratto per sistemi antincendio, e con l’impresa Enac un accordo per la fornitura, installazione e attivazione di nuovi sistemi di protezione per la canalizzazione nella regione di trasporto ovest (Rto). La conclusione di questi accordi, prosegue il comunicato, ribadisce la volontà di Sonatrach di “promuovere il contributo locale allo sviluppo delle sue attività”. (Ala)