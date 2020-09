Venezuela: referendum costituzionale, chiamati a votare 90 mila italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 90 mila i cittadini italiani residenti in Venezuela chiamati a votare al referendum costituzionale in programma il 20 settembre. I cittadini registrati nei due consolati del Paese, a Caracas e Maracaibo, fa sapere il console generale Nicola Occhipinti, devono compilare il materiale elettorale arrivato stampato presso le loro abitazioni e inviarlo per posta o portarlo direttamente agli uffici consolari entro le ore 16 del 15 settembre. I voti che arriveranno oltre l’orario stabilito verranno esclusi dal processo elettorale. Gli italiani che non hanno ancora ricevuto il materiale per votare possono richiederne un duplicato tramite e-mail scrivendo a elettorale.caracas@esteri.it, insieme al proprio nome, data di nascita e indirizzo. Oppure possono recarsi direttamente ai consolati, e senza appuntamento, richiederne il duplicato per votare, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. In quest’ultimo caso dovranno essere osservate le norme anti Covid, come l’uso di mascherina, guanti e il rispetto della distanza sociale .(Brb)