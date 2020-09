Roma: Fd’I Campidoglio, approvata nostro mozione per no a discarica via Laurentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Assemblea Capitolina ha approvato una mozione di Fdi, poi sottoscritta anche da consiglieri di maggioranza, che impegna la giunta capitolina ad attivarsi con la Regione Lazio per riportare la contrarietà di Roma Capitale sull'ampliamento della discarica di Via Laurentina ex Covalca. La Regione dovrà pronunciarsi a breve e la mozione segnala come la zona sia urbanizzata ed anche pregiata a livello ambientale e certamente non compatibile con una discarica che diverrebbe molto grande. Preoccupa la non partecipazione al voto del Pd, e potrebbe essere legata alla volontà della Regione di autorizzare l'ampliamento, in ogni caso continueremo a sostenere le ragioni dei cittadini che in passato hanno lamentato disagi anche per l'attività già in corso e sarebbero estremamente penalizzati dal raddoppio della discarica". Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'.(Com)