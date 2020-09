Violenza donne: Rizzotti (FI), semplificare assegnazione fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella gestione concreta delle iniziative di contrasto alla violenza contro le donne servono risorse certe e maggiore velocità di trasferimento agli enti che si occupano di questo delicato tema. Allo stesso tempo è necessario avere la certezza che gli enti che accolgono le vittime di violenza siano accreditati". Lo ha detto la vicepresidente dei senatori di Forza Italia Maria Rizzotti nella dichiarazione di voto sulla governace dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio. "Nonostante un incremento più che significativo delle risorse per il contrasto della violenza - ha aggiunto la parlamentare azzurra - manca ancora trasparenza nell'assegnazione dei soldi e non c'è stato alcun miglioramento nei tempi di assegnazione delle risorse stesse. E' evidente che tale incertezza finisce per compromettere l'operatività e il futuro dei centri". "Per queste ragioni - ha concluso Rizzotti - serve semplificare il sistema di finanziamento delle strutture e al contempo adottare criteri rigorosi per l'accreditamento dei centri, perché non bastano i requisiti minimi ma serve un vero e proprio protocollo degli accreditamenti e una precisa formazione per chi accoglie le vittime di violenza e i loro figli". (Rin)