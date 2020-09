Violenza donne: M5s, serve riforma organica normativa su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve una riforma organica della normativa in materia di prevenzione e di contrasto di ogni forma di violenza di genere". Lo afferma la delegazione del Movimento 5 Stelle nella commissione d'inchiesta sul Femminicidio del Senato, commentando la relazione sulla 'governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio', approvata all'unanimità dalla Commissione stessa lo scorso 14 luglio e oggi dall'aula di Palazzo Madama. "Bisogna riconoscere - aggiungono - la dimensione strutturale della violenza contro le donne e costruire un impegno istituzionale di lungo periodo che contrasti in modo strutturale il fenomeno. L'obiettivo fissato dal nostro documento è quello di realizzare una prevenzione efficace e continuativa. Abbiamo individuato le linee guida da seguire, tra le altre: aumentare le risorse per l'intero sistema di prevenzione e contrasto alla violenza, semplificare e velocizzare il percorso dei finanziamenti, verificarne l'effettiva erogazione ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio attraverso un monitoraggio piu' efficace. Infine - concludono - riteniamo prioritario promuovere un'analisi territoriale dei bisogni, coinvolgendo gli enti gestori specializzati".(com)