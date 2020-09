Violenza donne: Rauti (Fd'I), voto su risoluzione ma no a copyright politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul contrasto alla violenza di genere non devono esistere copyright di partito o politici, perchè su questi temi non possono esserci strumentalizzazioni. Un appello che Fratelli d'Italia rivolge proprio nel giorno in cui all'unanimità è stata approvata la relazione sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, approvata dalla Commissione femminicidio. Un voto che, appunto, deve essere un monito a non dividersi ed a lavorare con maggiore impegno nell'azione di contrasto alle violenze sulle donne". Lo ha affermato la senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti, componente della commissione femminicidio e responsabile per Fd'I del Dipartimento "Pari Opportunità, Famiglia e valori non negoziabili", nel corso della sua dichiarazioni in Aula al Senato. "FdI ha condiviso gli impegni del governo richiesti dalla Risoluzione e la stessa relazione - ha spiegato il vicepresidente vicario del gruppo al Senato-. Abbiamo chiesto più risorse per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne; così come maggiore puntualità e semplificazione nella gestione dei finanziamenti, che sono di vitale importanza per la sopravvivenza e l'attività dei centri antiviolenza". Questo però, continua la senatrice Rauti "deve seguire una logica non emergenziale o di settore quanto piuttosto una prospettiva di lungo periodo e rispondente a una visione ampia e di messa a sistema al livello nazionale. Insomma, si deve andare oltre l'emergenza". (segue) (Rin)