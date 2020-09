Libano: la visita di Conte nella capitale Beirut ribadisce il sostegno e l’aiuto dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia – forte delle storiche relazioni con il Libano – continuerà a fornire il proprio sostegno al paese dei cedri in diversi ambiti e sarà sempre in prima fila nell'appoggiare il governo di Beirut. Tuttavia, le migliori forze politiche, sociali, culturali ed economiche devono avviare le riforme necessarie per rilanciare il paese e propedeutiche all’erogazione degli aiuti da parte della comunità internazionale. E’ questo il messaggio lanciato oggi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della sua visita a Beirut a poco più di un mese dall’esplosione che il 4 agosto scorso ha provocato 191 morti e circa 6.500 feriti. Conte è giunto nella capitale libanese lunedì sera, accolto all’aeroporto internazionale Rafiq Hariri dal vice premier provvisorio e ministro della Difesa, Zeina Akar. Quest’ultima ha ringraziato il governo e il popolo italiano per gli sforzi e per il sostegno di Roma in occasione della pandemia di Covid-19 e dopo l’esplosione nel porto di Beirut. L’Italia, infatti, è stata tra i primi Paesi a rispondere all’emergenza dettata dalla devastante esplosione dello scorso 4 agosto. Gli assetti messi a disposizione dalla Difesa italiana sono notevoli: oltre 500 militari, due navi con elicotteri imbarcati, un ospedale da campo con personale specializzato dell'Esercito, della stessa tipologia di quello impiegato in Italia durante l'emergenza Covid, assetti per la rimozione delle macerie, nuclei Cbrn, un assetto per trasporto in biocontenimento anche in elicottero, un team del Gruppo operativo subacquei del Comsubin con capacità Eod (Explosive Ordnance Disposal – bonifica di ordigni esplosivi) e Cied (Counter-Improvised Explosive Device - contrasto ordigni esplosivi improvvisati), supporto idrografico per i rilievi nel porto a seguito dell'esplosione, un velivolo C-130 dell'Aeronautica militare.L’Italia è stata subito in prima linea per sostenere il Libano e continuerà ad esserlo nel rispondere a questa fase di emergenza oltre a quella, più complessa, della prima ricostruzione dopo l’esplosione al porto di Beirut, ha dichiarato il presidente del Consiglio al termine dell’incontro con il capo dello Stato, Michel Aoun. La visita vuole confermare la storica amicizia e la vicinanza al Libano e al suo popolo in questo momento difficile, a seguito della tragica dell’esplosione del 4 agosto, ha aggiunto Conte. "Esprimo il sincero cordoglio del governo italiano e di tutta la comunità italiana al popolo libanese per un evento che ha scosso anche la comunità internazionale", ha ricordato Conte che ha aggiunto: "C’è un’antica tradizione di rapporti intensissimi e i legami tra Italia e Libano sono stati rinsaldati dalla grande cooperazione degli scorsi anni, un legame che si è ravvivato ancor di più in questo momento di emergenza". "L’Italia darà un forte sostegno per la stabilità e la ripresa economica del Libano” ha aggiunto ancora il capo dell'esecutivo italiano, precisando che il "Libano ha diritto a un futuro di pace e di prosperità, ma anche il dovere e la responsabilità di costruire il percorso per realizzare questo futuro di pace e prosperità". Conte ha ricordato, inoltre, che l’Italia "è intervenuta subito quando è esplosa la tragedia, con nostri aiuti sanitari e umanitari e con la Protezione civile". "Abbiamo subito messo a punto l’operazione umanitaria ‘Emergenza cedri’ che ha portato un ospedale militare da campo, con capacità avanzate e unità del genio per concorrere alla rimozione delle macerie”, ha detto ancora.Il Libano può contare sull’Italia e sul ruolo che Roma svolgerà anche nel consesso europeo e di fronte alla comunità internazionale per contribuire al processo di rinnovamento delle istituzioni libanesi, ha ribadito Conte. "Questo - ha dichiarato il premier italiano - è il momento di rimboccarsi le maniche e guardare avanti, nonostante la tragedia e la sofferenza. Per far questo bisogna ricostruire la fiducia dei cittadini tra di loro e nelle istituzioni e scrivere una nuova pagina della coesione nazionale". Il presidente del Consiglio ha evidenziato che si tratta di "una sfida impegnativa, ma è un obiettivo a portata di mano che può essere raggiunto se tutte le autorità libanesi si impegneranno in un processo di rinnovamento delle istituzioni e della governance" che la popolazione chiede da tempo. Conte ha sottolineato che “la comunità internazionale deve fare la sua parte, ma anche le autorità locali devono far la loro”. “E’ necessario condividere un percorso e perseguirlo. Non è possibile inviare aiuti senza obiettivi e senza finalità”, ha proseguito. Il premier ha sottolineato che "non è compito dell'Italia entrare nel dettaglio delle riforme necessarie" per la ripartenza del paese dei cedri, "ma è compito delle forze libanesi sane elaborare questo percorso". Il riferimento è alla richiesta avanzata da molti in Libano di superare il confessionalismo, in direzione di un patto laico. Per il presidente del Consiglio “è importante che tutti i paesi europei coordinino gli aiuti destinati al Libano, in modo che siano maggiormente produttivi”. Nel corso delle dichiarazioni alla stampa, il capo del governo di Roma ha annunciato che ci saranno “altre conferenze con il presidente (francese) Emmanuel Macron e con gli altri per coordinare i nostri sforzi”.Nel suo intervento, Conte ha sottolineato come in Libano ci sia una grandissima sofferenza, da cui si può uscire solo con un patto forte tra le migliori forze politiche, sociali, culturali ed economiche della società. “L’emergenza qui è a tutto tondo e si trascina da tempo”, sia in ambito finanziario che sociale, ha evidenziato il premier. “Senza la prospettiva (di un patto politico) l’Italia può fare poco. L’Italia sarà in prima fila, continuerà a esserci e continuerà a essere protagonista nell’ambito della comunità internazionale in questa attività di sostegno, ma occorre che il popolo libanese riesca a esprimere con decisione e determinazione anche una visione chiara verso questo percorso riformatore che va avviato da subito, perché domani sarà già tardi”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. Conte ha proseguito: “Torno in Italia anche con un bagaglio di maggiori conoscenze e più dettagliate informazioni che ci torneranno utili per programmare meglio l’aiuto e il sostegno che l’Italia si è dichiarata sin dalla prima ora disponibile a offrire al popolo libanese e al Libano”. Ricordando i “tradizionali rapporti di amicizia e collaborazione” bilaterali, il capo dell'esecutivo italiano ha evidenziato che “questa è l’occasione per intensificare” i legami. “Ovviamente, perché il nostro sostegno possa essere efficace, occorre che ci siano grande senso di responsabilità da parte delle autorità e grande coesione nazionale verso un percorso riformatore”, ha concluso.Nel corso della giornata, dopo essersi recato nel luogo dell'esplosione, nonché a bordo della nave della Marina militare italiana San Giusto ormeggiata nel porto di Beirut, Conte ha incontrato le massime cariche dello Stato libanese e, successivamente, ha fatto visita all'ospedale militare italiano da campo sito presso l'Università libanese a Hadath. Il capo dello Stato libanese, Michel Aoun, ha dichiarato che il sostegno dell’Italia al Libano è lo specchio delle distinte relazioni tra i due paesi. Aoun ha auspicato che l’Italia possa aiutare il Libano ad affrontare le ripercussioni della presenza degli sfollati nel paese, migliorare l’economia ed eliminare gli effetti dell’esplosione nel porto di Beirut. Il capo dello Stato ha espresso “gratitudine e apprezzamento per il sostegno fornito dall’Italia sin dagli anni ottanta”, auspicando che “le relazioni si rafforzino nei prossimi anni e che l’Italia, insieme alla comunità internazionale, contribuisca ad aiutare il Libano”. Aoun ha ringraziato Conte per la sua partecipazione alla conferenza di Parigi a sostegno di Beirut che si è svolta il 9 agosto, per aver inviato aiuti urgenti e per aver avviato l’operazione “Emergenza cedri”.La “cooperazione economica e commerciale ha reso l’Italia un partner chiave per il Libano”, ha sottolineato Aoun, ricordando l’impegno di 120 milioni di euro promesso dall’Italia in occasione della conferenza Cedre del 2018 e della partecipazione di Eni, all’interno del consorzio con Total e Novatek, per l’esplorazione di gas nei blocchi 4 e 9. Nel corso dei colloqui Aoun ha citato anche la cooperazione militare esistente tra Italia e Libano. L’Italia, infatti, è impegnata sia nella missione militare bilaterale (Mibil) che nella missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil). Aoun ha ricordato le due conferenze organizzate da Roma a sostegno dell’esercito e delle Forze armate libanesi e i corsi di formazione forniti dal personale italiano ai militari del paese dei cedri. Da parte sua, il premier incaricato, Mustafa Diab, ha ringraziato Conte per “l’assistenza immediata che l’Italia ha fornito al Libano in seguito all’esplosione nel porto di Beirut”.In un’intervista concessa ad “Agenzia Nova”, l’ambasciatrice del Libano a Roma, Mira Daher, ha sottolineato la necessità di ricostruire Beirut, colpita da una devastante esplosione il 4 agosto scorso, rapidamente, prima dell’inverno. “Abbiamo bisogno di ricostruire Beirut in vista dell’arrivo dell’inverno”, ha dichiarato la diplomatica, ricordando che sono stati distrutti i quartieri più antichi della capitale libanese. La ricostruzione è importante anche per mantenere il ruolo del Libano in Medio Oriente, ha proseguito Daher. Per quanto riguarda la visita di Conte a Beirut, l’ambasciatrice ha commentato: “E’ stata molto apprezzata dal governo e dalla popolazione”. Si tratta di una visita che si inserisce in un quadro di collaborazione tra Roma e Beirut, ha aggiunto, ricordando le precedenti visite del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e della vice ministra degli Affari esteri, Emanuela Claudia Del Re. La visita “rassicura il Libano che l’Italia è al fianco del paese in questo momento difficile”, ha proseguito Daher, sottolineando che l’esplosione è avvenuta dopo le proteste scoppiate il 17 ottobre scorso e dopo la pandemia Covid-19, che avevano già avuto ripercussioni economiche e sociali. L’Italia “è conosciuta per gli aiuti al Libano e non ha mai abbandonato il Paese”, ha ribadito l’ambasciatrice, ricordando la pronta reazione del personale della missione Unifil nei momenti successivi all’esplosione. Daher ha evidenziato, infine, che la visita è avvenuta dopo un mese dall’esplosione, a testimonianza che l’Italia c’è, non soltanto nell’immediatezza dei fatti, ma anche nel lungo periodo. Dopo un’esplosione definita dalla diplomatica “apocalittica”, “non è mai abbastanza quello che si può fare”.I soldati italiani sono schierati in Libano da 38 anni, ma la storica presenza dell’Italia nel paese dei cedri non è radicata sono in ambito militare. Tocca anche, infatti, aspetti economici, sociali e culturali della popolazione libanese. Sono oltre 2.800 gli italiani in Libano registrati all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), a cui si aggiungono i circa 1.200 militari dell'Unifil. Il Libano è uno dei principali paesi beneficiari della cooperazione allo sviluppo dell’Italia, con un’ampia diversificazione dei settori: dal patrimonio archeologico alle infrastrutture per il trattamento delle acque reflue, dagli interventi a sostegno alle fasce vulnerabili della popolazione alla sanità, dalle scuole al lavoro a sostegno dei rifugiati siriani e ancor prima delle comunità palestinesi. Un intervento, quello dell’Italia, che è diffuso in tutto il territorio da Nord a Sud, passando per Beirut. La presenza commerciale italiana è ben radicata e copre tutti i settori, dai beni d’investimento a quelli di consumo ed intermedi. Il mercato locale non è rilevante per volume, ma dispone di un elevato grado di apertura a scambi e triangolazioni varie, nei segmenti qualitativamente alti, ed è anche piattaforma di lancio verso l’area mediorientale, mettendo al servizio le sue affinità con il mondo occidentale e i relativi sistemi industriali.La situazione finanziaria del Libano è da tempo oggetto di preoccupazione al livello internazionale. Il 7 marzo 2020 il governo ha annunciato che non rimborserà la tranche di 1,2 mld di dollari di obbligazioni in euro in scadenza. L’esecutivo ha inoltre annunciato che non procederà al pagamento delle successive tranche e che inizierà un processo di ristrutturazione del debito. Il Paese ha un debito di 90 miliardi di dollari, pari al 170 per cento del Prodotto interno lordo. Il 9 aprile il governo ha reso noto che stima il ricorso a un finanziamento esterno netto di 10-15 miliardi nei prossimi cinque anni per far fronte alla crisi finanziaria. Il 30 aprile il Governo ha approvato un piano di salvataggio con il quale ha formalmente richiesto l'intervento del Fondo monetario internazionale (Fmi) a fronte delle gravi condizioni economiche e finanziarie del Paese. I colloqui con l’Fmi, tuttavia, sono tuttora in corso. Le esportazioni italiane in Libano sono passate da 1,51 miliardi di euro nel 2017 a 1,38 miliardi di euro nel 2018 fino a 1,76 miliardi di euro nel 2019. Nel periodo maggio-giugno del 2019, secondo le elaborazioni dell’ambasciata d’Italia su dati dell’Agenzia Ice su fonte Istat, l’export si è fermato a 196,2 miliardi di euro, circa il 60 per cento meno rispetto allo stesso periodo dello 2019. Non vanno dimenticate, infine, le opportunità che potrebbero fornire le prospezioni di idrocarburi nel Mediterraneo. (Res)