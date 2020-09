© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di domani a Milano e in LombardiaREGIONEIl vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala l'assessore regionale allo Sport e giovani Martina Cambiaghi partecipano alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2020 di 'Ville aperte in Brianza', in programma dal 26 settembre al 4 ottobre. Oltre 140 beni culturali da scoprire con visite guidate nei luoghi storici delle “tre Brianze” tra Monza, Como e Lecco.Villa Antoni Traversa, piazza V. Veneto, 4 – Meda, Mb (ore 11.00)VARIElntitolazione di piazza Compasso D'Oro, realizzata nell'ambito dei lavori per la nuova sede dell'Associazione per il Disegno Industriale (ADI).via Ceresio-angolo piazzale Cimitero Monumentale (ore 11.00)La Lega per Salvini Premier Milano organizza un presidio per chiedere lo sgombero del centro sociale 'Macao', che dal 2012 occupa abusivamente uno spazio di proprietà del Comune di Milano. Al presidio sono presenti il commissario provinciale della Lega per Salvini Premier Stefano Bolognini, il consigliere regionale Max Bastoni e diversi consiglieri del Municipio 4 di Milano.Viale Molise, 64 (ore 11.30)(Rem)