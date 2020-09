Carceri: Rampelli, episodio Rebibbia conferma situazione drammatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I, afferma: "nel carcere di Rebibbia un boss di Cosa Nostra - da nove anni detenuto in regime di 41-bis per una condanna all'ergastolo - ha staccato il dito di un agente della polizia penitenziaria con un morso per poi ingoiarlo. In escandescenze in seguito ad un controllo in cella, ha poi urlato contro gli agenti aggrediti 'io vi sgozzo come maiali'. Siamo vicini alla Polizia Penitenziaria sempre più colpita da rivolte all'interno dei penitenziari dove è inaccettabile che la criminalità organizzata tenga in scacco i servitori dello Stato. Una situazione drammatica - sottolinea - che il ministro della Giustizia Bonafede è evidente non sia in grado di gestire né prevenire".(com)