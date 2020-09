Bolivia: dopo 23 anni, l'ex presidente Evo Morales rischia di sparire dalla scena politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione che impedisce all'ex presidente della Bolivia Evo Morales di candidarsi al Senato interrompe una presenza alle elezioni che durava da 23 anni, ma allontana dalla scena politica nazionale un totem che inizia ad essere ingombrante anche per il suo stesso partito, il Movimento per il socialismo (Mas). Con diversi casi giudiziari aperti nei suoi confronti - dall'istigazione al terrorismo alla pedofilia - il "cocalero" è stato nelle ultime settimane il protagonista assoluto della campagna elettorale, diventando benzina per le chance di vittoria dei suoi detrattori e fardello non sempre facile da sostenere per Luis Arce, l'ex ministro delle Finanze su cui il Mas scommette per riprendersi la presidenza del paese. D'altro canto, le varie tappe della crisi scoppiata lo scorso autunno descrivono un progressivo distacco della dirigenza del Mas dalla causa del suo storico leader. E lo stesso Morales sembra a tratti aver preso consapevolezza del suo ingombrante peso e della necessità di fare un passo indietro.L'aspirazione a concorrere per un seggio al Senato è stata definitivamente seppellita dalla sentenza con cui un tribunale di La Paz ha dato per buona la decisione presa in precedenza delle autorità elettorali: Morales, da mesi in esilio in Argentina, non ha garantito la necessaria continuativa presenza nella "sua" Cochabamba, il distretto che avrebbe voluto rappresentare alla camera alta. In realtà, nonostante l'ampio seguito popolare di cui ancora gode, le istituzioni gli avevano voltato le spalle da tempo. A novembre, con le piazze in subbuglio per la presunta frode con cui Morales si sarebbe aggiudicato la vittoria alle presidenziali, erano stati gli stessi vertici delle Forze armate - altrove, come in Venezuela, determinanti per impedire rovesciamenti al potere - a suggerire ad Evo di abbandonare il paese per non esacerbare ulteriormente gli animi. Dal Messico prima e dall'Argentina poi, il leader socialista ha cercato di organizzare le fila della resistenza, ma nel frattempo l'eco del denunciato "golpe" perdeva in patria parte della sua carica iniziale.Dopo aver inizialmente respinto ogni ipotesi di trattativa con Jeanine Anez, divenuta presidente "ad interim" grazie a una rocambolesca vicenda politico-parlamentare, il Mas, sotto la guida di figure rivelatesi dialoganti come la presidente del Senato Eva Copa, gettava le basi per un progressivo accordo che avrebbe portato alle elezioni. L'idea di chiudere la pagina di crisi per dare un presidente legittimo al paese ha spinto il partito a concessioni successive: via libera al rinvio delle elezioni fino a ottobre (nonostante l'interim fosse costituzionalmente finito da tempo), all'apertura delle urne pur con l'emergenza sanitaria ancora attuale e alla stessa candidatura di Anez, che rompeva il patto di non correre alla presidenza da una posizione di comando, come tante volte rimproverato allo stesso Morales. Nel frattempo, al termine di una dura battaglia tutta interna, il Mas toglieva dalla lista dei possibili candidati alla presidenza due dei nomi più vicini a Morales e all'anima "sindacale" del partito: l'ex ministro David Choquenhuanca, ascetico leader sempre pronto a rivendicare la causa della "madre Terra" e spostato nel ruolo di candidato vice, e il giovane Andronico Rodriguez, molto amato dalla base operaia, figlio della regione del Tropico di Cochabamba, il "feudo" elettorale del "cocalero".La scelta finale è caduta su Luis Arce, già ministro delle Finanze di Morales, celebrato per i suoi successi in campo economico. Il paese andino ha conosciuto negli anni tassi di sviluppo spesso sconosciuti ad altri paesi della regione e Arce, lontano dalla retorica di sindacalista difensore delle comunità indigene che ha accompagnato per anni Morales, ne fa la principale bandiera della sua campagna elettorale. La stessa manifestazione virtuale con cui, domenica, ha dato il via alla possibile cavalcata verso la presidenza, era centrata sul racconto di un paese giovane, in crescita e moderno. Al momento i sondaggi lo accreditano come il principale favorito alla vittoria finale, pur se con un distacco su Carlos Mesa, ex presidente conservatore, che si va assottigliando. Ma i sondaggi, qui anche più che altrove, sono presi con le molle: gli ultimi dati sono quelli raccolti tra gli elettori dotati di telefono fisso, oggetto che non raggiunge le tante parti impervie del paese, che gli analisti continuano a ritenere punto di forza del Mas.L'uscita di Evo dalla campagna elettorale toglie inoltre ad Arce l'onere di confrontarsi con un fantasma agitato sempre di più per le sue pendenze giudiziarie. Sull'ex presidente grava un processo per "terrorismo", istruito sulle intercettazioni audio di una conversazione che avrebbe sostenuto con un leader sindacale nei giorni più caldi della crisi del 2019. Telefonata nella quale avrebbe dato ordini per isolare alcune città dai rifornimenti di viveri e carburante per dare clamore alla protesta contro il "golpe" che avrebbe causato la sua uscita di scena. Nelle settimane successive, inoltre, le cronache sono state conquistate da almeno due casi di abusi che Morales avrebbe compiuto intrattenendo relazioni con minorenni, una delle quali - sgonfiata per la verità in fretta - conclusa con la nascita di un figlio. Dossier che hanno finito per stampare su Morales l'etichetta di "pedofilo" in discorsi pubblici, anche da parte della stessa Anez.Lo stesso Morales, pur ribadendo a ogni pié sospinto la convinzione di essere vittima di una gigantesca manovra, ha nel tempo fatto capire di dover accettare il passo indietro. Benedicendo la candidatura di Arce, contro quelle più caldeggiate dalla base a lui fedele, Morales parlava della necessità di "sapersi sacrificare per un processo politico". In un'intervista concessa a gennaio al quotidiano tedesco "Zeit", Evo ammetteva che ripresentarsi alle elezioni del 2019 - correndo per un quinto mandato, dopo che un referendum popolare aveva negato la possibilità della rielezione indefinita - non era stata la scelta migliore. "Avrei dovuto rifiutare la proposta di candidarmi. Ma abbiamo comunque vinto al primo turno", spiegava rivendicando la bontà del voto contestato anche dall'Organizzazione degli Stati americani (Osa). Da ultimo, Morales ha promesso di "accettare" la sentenza che lo esclude dall'ingresso al Senato, ruolo che avrebbe potuto, per defezioni successive, restituirgli anche l'incarico di presidente. "Noi rispetteremo questa decisione perché il nostro impegno e la nostra priorità sono che il popolo esca dalla crisi. Non cadremo in nessuna provocazione, il popolo tornerà a darsi un governo, in modo pacifico e democratico", ha scritto Morales in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. (Brb)